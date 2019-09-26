Донецк, , 18:16 — REGNUM С поздравлением по поводу пятилетия со дня создания Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Донецкой Народной Республики обратился глава ведомства генерал-майор Алексей Кострубицкий в адрес сотрудников и ветеранов МЧС ДНР.

Кострубицкий напомнил, что ровно пять лет назад, 26 сентября 2014 года было принято решение о создании МЧС ДНР.

Глава ведомства отметил, что со дня создания численность ведомства значительно возросла. В настоящее время сотрудники ведомства представляют собой огромную команду, которая трудится на благо жителей Донбасса.

Кострубицкий подчеркнул, что несмотря на сложное для Донецкой Республики время, спасатели не единожды доказывали свою надёжность и эффективность, оперативно, грамотно и с мужеством действуя в любой ситуации.

Глава МЧС ДНР выразил свою благодарность сотрудникам за работу, которую они делают для безопасности жителей Республики и сказал, что гордится каждым из служащих МЧС, гордится тем, что рядом с ним находятся профессионалы, самоотверженные и преданные своему делу люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 930 пожарах, зафиксированных МЧС на территории ДНР, возникших из-за обстрелов со стороны киевских войск.

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