Москва, 26 сентября 2019, 18:05 — REGNUM В 18-м квартале Котловки на юго-западе Москвы построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, а также детский сад. Об этом 26 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Как отмечает мэр, ФОК и детсад построят вместо разобранных в рамках реновации пятиэтажек.
https://twitter.com/MosSobyanin/status/1177226158770917376
Мэрия проведет публичные слушания перед проектированием.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках программы реновации началось расселение очередного дома.