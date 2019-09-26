Москва, , 17:58 — REGNUM В московском районе Митино начались работы по устройству подъездной дороги к спортивной школе олимпийского резерва №102. Столичный департамент капитального ремонта проводит там работы по расширению проезжей части и благоустройству территории.

Спортивная школа №102 хорошо известна своими педагогическими традициями. Она специализируется на биатлоне и лыжных гонках, и за 50 лет своего существования подготовила 11 мастеров спорта. А вот дорога к ней вызывала у юных спортсменов и их родителей не очень спортивные эмоции — проезжая часть местами была довольно узкой, а дорожное покрытие со временем пришло в плохое состояние. Поэтому решение городских властей отремонтировать этот подъездной путь стало своевременным и долгожданным.

В настоящее время рабочие уже обустроили строительную площадку, огородив ее забором и оборудовав обходные маршруты для пешеходов. Впереди — расширение дорожного полотна и устройство на нем двухслойного асфальтобетонного покрытия. Общая длина обновленной дороги составит порядка одного километра, а площадь покрытия — 6,6 тысячи кв. метров.

Большое количество деревьев, выросших на обочине дороги, придется пересадить — на их месте появятся благоустроенные газоны. Кроме того, в зоне благоустройства установят новые лавочки, урны и фонари, а для автолюбителей оборудуют плоскостную парковку на 30 машин.

«В рамках благоустройства территории оборудуют новые тротуары, которые позволят пешеходам комфортно и безопасно добираться до спортивной школы. После демонтажа старого и устройства нового основания на тротуарах будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия площадью более 1 тыс. кв. метров каждый. На тротуаре перед зданием школы уложат также более 150 кв. метров плитки. От проезжей части тротуары отделит бордюрный камень протяженностью более 2,6 тыс. метров», — сообщает пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

В результате проводимых работ удобной подъездной дорогой смогут воспользоваться не только школьники и их родители, но также и жители окружающих жилых домов. Учитывая, что неподалеку от школы расположен популярный у горожан каток с искусственным льдом, и для любителей активного отдыха дорога станет более удобной.

Работы по устройству подъездной дороги завершатся в 2020 году.