Калуга, , 18:15 — REGNUM 26 сентября в калужском Инновационном культурном центре первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов и заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Геннадий Новосельцев приняли участие в торжественном открытии I регионального гражданского форума.

В Калуге открылся I региональный гражданский форум Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, цель мероприятия, организованного министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области, — анализ пятилетней работы взаимодействия с НКО и создание условий для дальнейшего объединения усилий представителей некоммерческих организаций, органов государственной власти, бизнеса и средств массовой информации для развития институтов гражданского общества. Подчеркивалось, что это является слагаемым успешной реализации национальных проектов.

Около 40 калужских некоммерческих организаций обсуждают с единомышленниками из Курской, Брянской, Белгородской областей и Москвы лучшие практики оказания медико-социальной помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации, пожилым и инвалидам, пропаганды здорового образа жизни, культурно-просветительской работы и патриотического воспитания.

Программой форума предусмотрены различные форматы взаимодействия делегатов. В их числе — передвижная фото-выставка «В объективе НКО», театрализованная концертно-презентационная программа, неформальное общение во время экскурсии по историческим местам областного центра, а также обсуждение докладов в рамках деловой программы. Состоится обмен опытом по использованию цифровых технологий, сотрудничеству некоммерческих организаций с журналистами, благотворителями и правозащитными организациями. Делегаты подготовят также предложения по участию гражданского общества в территориальном развитии.

На пленарном заседании Ассоциация содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» продемонстрировала тизер художественного фильма «Ильинский рубеж» о подвиге Подольских курсантов в битве за Москву в октябре 1941 года. Состоялось награждение победителей двух региональных конкурсов «Лучший лектор Калужской области», проводимого филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», и «Региональный лидер НКО», организованного АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций «Инициатива».

Первый заместитель главы региона Дмитрий Денисов подчеркнул, что в 2018 году 44 организации получили поддержку Фонда президентских грантов. Он поблагодарил собравшихся за деятельность, направленную на процветание и гармонизацию общества: «Благодаря вашим проектам тысячи граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке, окружены заботой. Благодаря этой работе укрепляется доверие внутри общества. Мы с вами в открытом диалоге», — сказал Дмитрий Денисов. Он выразил уверенность, что с развитием экономики меценатство и благотворительность будут крепнуть, расширятся и меры господдержки НКО.