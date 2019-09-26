Астрахань, , 17:55 — REGNUM В Астрахани начальник смены дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России подозревается в мошенничестве в крупном размере и в покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, в производстве следственной части регионального УМВД находилось уголовное дело о смертельном ДТП. Женщина, находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сбила пенсионерку. Полицейский убедил женщину, что поможет ей получить снисхождение при вынесении приговора, и свои «услуги» оценил в 420 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудник полиции не выполнил обещание.

Женщину приговорили к длительному лишению свободы и обязали выплатить компенсацию семье погибшей. После этого полицейский потребовал 100 тысяч рублей. За эти деньги он обещал, что отбывать наказание женщина сможет в определённом регионе. При передаче части денег его задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.