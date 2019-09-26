Москва, , 17:53 — REGNUM Арбитражный суд Москвы одобрил иск Мосгорнаследия к владельцу мансарды, изменившей облик исторического здания. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе столичного департамента.

Во время проверки состояния памятников была обнаружена незаконная мансарда по адресу: улица Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 3. Здание известно как Жилой дом Яковлевых и внесено в списки объектов культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что самострой исказил облик здания, и Мосгорнаследие обратилось с иском в суд, требуя взыскать с арендатора земли стоимость работ по восстановлению исторического облика объекта. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск в полном объёме.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, данный случай, когда с нарушителя будет взыскана стоимость работ, уникальный в практике.

«Обычно мы с помощью предписаний или через суд обязываем собственника самостоятельно провести все работы и вернуть исторический облик зданию. В этот раз в качестве наказания за возведение незаконной мансарды арендатор выплатил штраф, который будет использован городом на обеспечение будущих работ по сохранению этого объекта», — сказал он.