Москва, , 17:34 — REGNUM Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полёта на орбитальной станции «Мир», скончался 26 сентября на 70-м году жизни. Об этом сообщил депутат Государственной думы, космонавт Максим Сураев.

«Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!» — написал он на своей странице в Twitter.

Геннадий Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Курманаевского района Оренбургской области. Окончил Куйбышевский авиационный институт, Армавирское высшее Краснознамённое военное авиационное училище лётчиков, Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе.

Многие годы Манаков работал военным лётчиком-испытателем на различных моделях истребителей МиГ и Су. В августе — декабре 1990 года летал в космос в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-10» по программе советско-японского космического полёта. В январе — июле 1993 года совершил второй полёт в качестве командира экипажа корабля «Союз ТМ-16» и орбитального комплекса «Мир». В общей сложности провёл на орбите около 310 суток. С 1996 года работал в управлении Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, а в 2000 году был уволен в запас.