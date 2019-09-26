Рязань, 26 сентября 2019, 17:31 — REGNUM В Рязанском областном клиническом перинатальном центре 26 сентября состоялась торжественная выписка мамы и трёх девочек, рождённых в начале августа 2019 года. По поручению главы региона Николая Любимова семье вручили сертификат на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-службе областного правительства.
Девочки-тройняшки родились 8 августа в семье Ангелины и Евгения Фоминых, где уже воспитывается двухгодовалый сын Матвей. Сёстрам дали имена Аксинья, Есения и Мирослава.
По данным региональных властей, за время работы Рязанского перинатального центра здесь появились на свет 23 тройни.