Москва, , 17:25 — REGNUM В сентябре в Москве стало больше пробок из-за неоконченных строительных работ. Об этом 26 сентября сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

https://twitter.com/gucodd/status/1177161045128941568

В сентябре 2019 года в Москве на 88% (или 122 участка) больше неоконченных строительных работ, чем в сентябре 2018 года. В связи с этим движение на автомобильных дорогах стало более плотным.

В ЦОДД отметили, что, как только ограничения будут сняты, пробок станет меньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на площади Савеловского вокзала в Москве изменится схема движения.

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