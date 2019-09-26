Тюмень, , 17:15 — REGNUM Тюменский депутат предложил не менять профиль памятника конструктивизма Круглой бани, и назвать её в честь бывшего губернатора региона, нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщает Znak.com.

Суть предложения депутата гордумы Тюмени Мурата Тулебаева в том, что у тюменцев есть запрос на общественные бани, типа Ушаковских бань в Санкт-Петербурге или Сандуновских в Москве. В Круглой бане, по его мнению, могли бы расположиться Собянинские.

Однако включать предложение Марата Тулебаева в повестку дня заседания не стали.

Напомним, в июле 2019 года объект конструктивизма Круглую баню на ул. Ленина официально признали памятником архитектуры и внесли в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Ей предстоит реставрация. Функционал уникального здания пока не определён. Там собирались открыть центр искусств, планетарий, музей.

Круглая баня была построена в Тюмени в начале 1930-х годов. Проект здания создал советский архитектор, теоретик, идеолог и лидер ленинградского конструктивизма Александр Никольский. Здание бани возведено с учётом сохранения теплового эффекта, для этого помещения располагались концентрически, кольцами: во внешнем кольце бани — раздевалки, в среднем — мыльные помещения, а во внутреннем — парилки.

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