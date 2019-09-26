Волгоград, , 17:14 — REGNUM 14 муниципальных образования Волгоградской области приняли решение начать подачу тепла на объекты социальной инфраструктуры. Официально отопительный сезон в регионе пока не начался. Губернатор Андрей Бочаров дал задание до 15 октября 2019 года привести к стопроцентной готовности инженерно-технические сети, жилищный фонд и объекты социальной сферы для обеспечения их теплом, сообщили 26 сентября в пресс-службе администрации области.

По данным регионального комитета ЖКХ и ТЭК, по заявкам руководителей тепло уже подали в 62 школы, 52 детских сада, 34 медучреждения, 26 детских досуговых центров, библиотек и Домов культуры. Постепенно включаются к подтопке учреждения здравоохранения, имеющие автономные источники теплоснабжения. Так, в Волгограде отапливаются хоспис, кардиоцентр, перинатальный центр №2, уронефрологический центр, клиническая больница скорой помощи №7. В районах области тепло дали в девять центральных районных больниц, в Камышине потеплело в городской и детской больницах.

Жилой фонд к отопительному сезону подготовлен на 93%. По действующему законодательству, подача отопления в жилые дома начнётся тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов.