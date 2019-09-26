Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге 5 октября состоится финальный этап фестиваля культуры «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Мероприятие откроется в 10:00 на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе Минкавказа.

В этом году фестиваль проводится во второй раз. Первой его приняла в 2018 году Москва.

«Фестиваль, который в прошлом году вызвал большой интерес москвичей, продолжает свое путешествие по другим городам нашей страны. В этом году с традициями и культурой Северного Кавказа познакомятся жители и гости Санкт-Петербурга», — цитирует пресс-служба министерства заместителя руководителя Минкавказа Арсена Гаглоева.

В программе фестиваля выставка фоторабот, которые познакомят зрителей с культурой и бытом народов Северного Кавказа, а также большой концерт, старт которому даст традиционный выстрел пушки Петропавловской крепости в 12:00.

На одной сцене соберутся более 100 артистов и творческих коллективов СКФО, в том числе государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», ансамбль народного танца «Нарт» при осетинском землячестве в Санкт-Петербурге, мужская вокальная группа и оркестр народных инструментов при филармонии имени А. Хамхоева.