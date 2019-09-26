Красногорск, , 18:56 — REGNUM В Московской области в октября 2019 года проведут 21 проверку объектов с массовым пребыванием людей. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, инспекторы ведомства проверят торговые центры и спортивные объекты на соответствие нормам технической эксплуатации, осмотрят пожарные лестницы, двери, указатели движения и выходы для эвакуации. Проверки пройдут ТЦ в Ногинска, Котельников, Мытищ, Лобни, Коломны, Солнечногорска и Люберец. Также осмотрят океанариум в Красногорске и спорткомплексы в Пущине, Королеве, Жуковском, Раменском, Подольске, Фрязине, Дмитрове, Люберцах и Можайске.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красногорске завершили строительство детского сада на 150 мест.

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