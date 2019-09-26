Волгоград, , 16:59 — REGNUM Новоаннинский районный суд Волгоградской области обязал местного фермера ликвидировать несанкционированную свалку отходов сельскохозяйственного производства. На земельном участке скопилось более 80 тонн мусора. В суд обратился природоохранный прокурор после проверки агрария, сообщили 26 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения, вопреки требованиям законодательства, организовал на нём складирование мусора 5 класса опасности. Это безопасные остатки, но объём отходов сельскохозяйственного производства составлял более 80 тонн. Стимулировать фермера к уборке пришлось через суд.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. Решение фактически исполнено.