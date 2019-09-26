Киргизские пользователи соцсетей обвиняют в хамстве и шовинизма ведущего Андрея Малахова в связи с его высказываниями, прозвучавшими в телепрограмме «Прямой эфир». Темой передачи стала гибель сына российского миллиардера Владимира Маругова Александра Маругова в результате столкновения с машиной таксиста из Киргизии, пишет газета «Дело №».

Андрей Малахов Цитата из телепередачи «Прямой эфир. Загадочная смерть сына колбасного короля: случайность или спланированное убийство?». russia.tv

Бишкек, , 16:54 — REGNUM Жителей Киргизии возмутили слова Малахова о том, что он сомневается в том, что у киргизстанца, работающего водителем такси, нашлись деньги на наем защитника, который будет представлять его интересы в суде.

Также негодование киргизстанской общественности вызвали высказанные Малаховым и гостями передачи в крайне некорректной форме предположения о том, что смерть наследника миллиардера якобы не могла быть случайной.

«За рулём был 23-летний сопляк. Дай ему $100 тысяч, и он сделает счастливой всю свою семью и весь аул», — сказал Андрей Малахов в эфире.

Помимо этого, российского телеведущего поймали на попытке исказить факты — Малахов утверждал, что таксист Исламбек Акбаров якобы совершал разворот через двойную сплошную линию разметки. Однако на кадрах, запечатлевших аварию, видно, что киргизстанец поворачивал на зеленый сигнал светофора в положенном месте.

Пользователи соцсетей запустили флешмоб, требуя от Андрея Малахова принести извинения.