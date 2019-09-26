Ташкент, , 16:44 — REGNUM В Узбекистане готовится положение о порядке проведения свадебных и других торжеств, согласно которому на такие мероприятия разрешено приглашать не более двух артистов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, количество человек на свадебных и других вечерах не должно превышать 200 человек.

Что касается свадебных и поминальных мероприятий, в честь которых обязательно дают большой плов, то количество приглашенных не должно превышать 200 и 250 человек, соответственно.

Кроме того, свадебные кортежи не должны превышать более трех автомобилей.

В случае нарушений правил данного положения, будут налагаться крупные штрафы и другие меры административного воздействия.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Узбекистане многие люди не имеют средств, чтобы проводить пышные свадебные или другие мероприятия, однако, чтобы соответствовать тем, кто такие мероприятия проводить имеет возможность, влезают в долги, с соответствующие затем последствиями, вплоть до самоубийств.