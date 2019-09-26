Калуга, 26 сентября 2019, 16:53 — REGNUM Делегация Калужской области подписала в Минске соглашение о сотрудничестве с Национальным агентством по туризму Белоруссии. Церемония состоялась в рамках 26-й Международной туристской выставке «Турбизнес — 2019». Об этом 26 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.
По информации ведомства, в период с 24 по 27 сентября делегация из Калужской области, которую возглавляет генеральный директор регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина, находится с визитом в Минске. Калужская область впервые в открытом формате представила в Белоруссии свой туристский потенциал. Для этого выбрана крупнейшая осенняя туристическая выставка страны — Международная туристская выставка «Турбизнес».
По окончании церемонии калужская делегация ознакомилась с достопримечательностями, рекомендуемыми к посещению в Белоруссии: это Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», замковый комплекс «Мир», санатории «Альфа-Радон» и «Озёрный».