Кострома, , 16:43 — REGNUM Новый спортивный объект появится на территории костромского лицея № 17, — сообщает ГТРК «Кострома». Заниматься там физкультурой будут ученики не только лицея, но и 22 школы, а также воспитанники соседних детских садов и жители района.

Инициаторами строительства стали родители школьников. Они разработали проект и с ним вошли в программу местных инициатив. Общая стоимость спортплощадки — 2 миллиона рублей.

Сейчас на стадионе делают беговую дорожку со специальным покрытием (5 метров шириной и в более 300 метров в длину). Как говорят специалисты, на стадионе можно будет проводить соревнования городского, областного и межрегионального уровня. В планах на следующие 2 года — футбольная площадка и уличные тренажеры.

»Новую площадку мы делаем абсолютно открытой для местных жителей, потому что мы сейчас уже видим, даже на этом куске асфальта, который здесь есть, очень много и бегунов, и скандинавской ходьбой занимаются. Поэтому я надеюсь, что когда будет большой хороший круг с хорошим покрытием, здесь будут местные жители и не только. Может быть, даже профессиональные спортсмены начнут здесь заниматься бегом. Ну, а мы будем принимать соревнования», — уточнилдиректор лицея №17 Костромы Артем Зобов.