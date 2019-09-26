Вологда, , 16:39 — REGNUM До конца года в Вологодской области откроют еще два мужских монастыря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной митрополии.

Речь идет о возрождении монастырей в Троице-Благовещенской Синозерской Пустыни и Михаило-Архангельском мужском монастыре в Великом Устюге.

Троице-Благовещенская Синозерская Пустынь была основана на берегу Синичьего озера преподобномучеником Евфросином Синозерским в 1594 году. В 1612 году монах Евфросин был мученически убит польско-литовскими интервентами. В 1764 году монастырь был упразднен. Храмы стали приходскими. 29 июня 1912 года по решению Святейшего Синода преподобномученик Евфросин был канонизирован. После революции мощи святого были отданы в музей Устюжны. Сейчас они покоятся в Казанском храме Устюжны. От монастырских построек к концу ХХ века не осталось и следа.

В 2001 году в Пустыни возвели деревянную часовню в честь Евфросина Синозерского. Несколько лет назад освящена деревянная часовня Петра и Павла. Сейчас в дереве возводится Троице-Благовещенский храм. Он станет точной копией сгоревшей здесь в 1960 году Троицкой церкви. В 2014 году здесь был образован приход Троицкой Синозерской Пустыни.

Как пишет ИА «Вологда Регион», Череповецкая епархия подготовила пакет документов о возрождении обители. В ближайшие дни в Череповецкой епархии ожидают приезд комиссии Синодального отдела по монастырям и монашеству. Она должна дать рекомендации Синоду о возможности основания обители.

Подготовительные работы к возрождению монастыря ведет и соседняя Великоустюгская епархия. Здесь планируется возродить один из старейших монастырей Русского Севера.

Михаило-Архангельский мужской монастырь был основан в 1212 году. Закрыт в 1919 году. В годы войны на территории бывшей обители находилось Пуховическое военное пехотное училище. С сентября 1945 года ряд гражданских сооружений монастыря занимает автотранспортный техникум. Часть строений находится в распоряжении Великоустюгского музея.

Добавим, что сейчас на Вологодчине действуют 11 монастырей, девять из них — мужские. Женские монастыри функционируют в Вологде, Череповецком и Кирилловском районах.