Симферополь, , 16:35 — REGNUM В Крыму активно решается и вопрос социальной поддержки работников здравоохранения, специалистам первичного звена предоставляются беспрецедентные меры поддержки. Об этом журналистам 26 сентября заявила председатель республиканского комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Это семь тысяч рублей доплаты терапевтам, семейным врачам и педиатрам каждый месяц, компенсация аренды жилья для иногородних врачей, возможность участия в программе «Земский доктор» для работников, переехавших в сельскую местность с предоставлением подъёмных выплат в размере одного миллиона рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам», — сказала депутат.

По её словам, в республике создаются все необходимые условия для работы медицинских кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы республики, в Крыму не хватает более полутысячи врачей и полутора тысяч специалистов среднего медперсонала.

Об этом: Крыму не хватает почти 600 врачей

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