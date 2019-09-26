Симферополь, 26 сентября 2019, 16:35 — REGNUM В Крыму активно решается и вопрос социальной поддержки работников здравоохранения, специалистам первичного звена предоставляются беспрецедентные меры поддержки. Об этом журналистам 26 сентября заявила председатель республиканского комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель.
По её словам, в республике создаются все необходимые условия для работы медицинских кадров.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы республики, в Крыму не хватает более полутысячи врачей и полутора тысяч специалистов среднего медперсонала.
Об этом: Крыму не хватает почти 600 врачей
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