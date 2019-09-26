Березники, Пермский край, , 16:35 — REGNUM В Березниках Пермского края осужден директор спортивной школы. Он признан виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, а также причинении крупного имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2014—2017 годах мужчина заключал договоры с юрлицами от имени общественной организации, которую возглавлял, но по факту контракты исполняла спортивная школа. Ущерб спортшколе, ее учредителю и собственнику имущества оценивается почти в 3 млн рублей.

Весной 2015 года организация выиграла торги на оказание услуг по массовому обучению детей плаванию на 700 рублей. Но и в этом случае договор исполнила не общественная организация, а спортивная школа. Деньги по договору были похищены.

В 2016 и 2017 годах мужчина составил фиктивные договоры между спортивной школой и общественной организацией на оказание услуг по массовому обучению детей плаванию, где заказчиком услуг указал спортивную школу, а исполнителем — организацию. Услуги оказаны спортшколой, а выделенные из бюджета 1,4 рублей были похищены.

Директор спортивной школы приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он оштрафован на 60 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.