Нефтеюганск, Югра, , 16:33 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) школьники добираются из школы домой по неосвещённым улицам. Об этом сообщила в своём видеообращении к главе города Сергею Дегтярёву ученица младших классов.

«Я иду со школы искусств и ничего не вижу, спотыкаюсь, падаю. Только посмотрите, как здесь темно. Пожалуйста, поставьте здесь хотя бы один фонарь!» — обращается к главе Нефтеюганска юная жительница.

Активисты Общероссийского народного фронта на следующий день после выхода видеообращения в эфир проверили безопасность дорог, расположенных рядом с образовательными учреждениями Нефтеюганска на наличие освещённости, пешеходных переходов, тротуаров.

«Ситуация с безопасностью путей в школу в Нефтеюганске вопиющая. Дети, которые учатся во вторую смену, вынуждены добираться до дома с фонариками», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе со СМИ исполкома ОНФ в Югре Татьяна Терехина.

Активисты ОНФ выявили нарушения на улице Парковой в 8 микрорайоне, о котором говорилось в видеообращении девочки к мэру. Четырехполосная дорога там освещается, но на момент вечерней проверки горели не все фонари. Тротуары от освещенной проезжей части отделены рядами высоких деревьев, и свет не достигает пешеходных дорожек.

Однако отсутствие освещения — лишь часть опасностей, с которыми приходится сталкиваться детям на пути в школу и обратно в тёмное время суток.

Родители Нефтеюганска жалуются на невозможность подойти или подъехать к учебным заведениям 11 микрорайона Нефтеюганска.

«Благоустройство заканчивается за воротами школы. А дальше дорог или даже дворовых проездов в привычном нам понимании попросту нет: дети идут по ямам, колдобинам, натыкаются на огромные лужи», — говорит представитель родительского комитета Светлана Трифонова.

В ходе общественного мониторинга обнаружены нарушения рядом со школами №7 и №14. Чтобы не обустраивать напротив них пешеходные переходы по национальному стандарту (знаки, «зебры», особого типа светофоры, искусственные неровности, ограждения и разметка), власти просто установили знаки «Жилая зона». При этом мимо школ ездят рейсовые автобусы, установлены остановочные павильоны, а это категорически запрещено в жилых зонах, отмечают эксперты ОНФ Югры.

По результатам проверки общественники направили в прокуратуру округа перечень выявленных нарушений.