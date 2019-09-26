Нефтеюганск, Югра, 26 сентября 2019, 16:33 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) школьники добираются из школы домой по неосвещённым улицам. Об этом сообщила в своём видеообращении к главе города Сергею Дегтярёву ученица младших классов.
Активисты Общероссийского народного фронта на следующий день после выхода видеообращения в эфир проверили безопасность дорог, расположенных рядом с образовательными учреждениями Нефтеюганска на наличие освещённости, пешеходных переходов, тротуаров.
Активисты ОНФ выявили нарушения на улице Парковой в 8 микрорайоне, о котором говорилось в видеообращении девочки к мэру. Четырехполосная дорога там освещается, но на момент вечерней проверки горели не все фонари. Тротуары от освещенной проезжей части отделены рядами высоких деревьев, и свет не достигает пешеходных дорожек.
Однако отсутствие освещения — лишь часть опасностей, с которыми приходится сталкиваться детям на пути в школу и обратно в тёмное время суток.
Родители Нефтеюганска жалуются на невозможность подойти или подъехать к учебным заведениям 11 микрорайона Нефтеюганска.
В ходе общественного мониторинга обнаружены нарушения рядом со школами №7 и №14. Чтобы не обустраивать напротив них пешеходные переходы по национальному стандарту (знаки, «зебры», особого типа светофоры, искусственные неровности, ограждения и разметка), власти просто установили знаки «Жилая зона». При этом мимо школ ездят рейсовые автобусы, установлены остановочные павильоны, а это категорически запрещено в жилых зонах, отмечают эксперты ОНФ Югры.
По результатам проверки общественники направили в прокуратуру округа перечень выявленных нарушений.