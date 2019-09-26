Москва, , 16:32 — REGNUM С 1 октября изменится схема организации автомобильного движения в районе станции метро и МЦК «Окружная» на севере Москвы. Об этом 26 сентября сообщил «Московский транспорт» в Twitter.

Изменения будут действовать полтора года. С 1 октября 2019 года по 1 апреля 2021 года полностью перекроют участок Сигнального проезда от Дмитровского шоссе д.1 к1 до пересечения с Алтуфьевским шоссе.

Односторонним станет движение на следующих участках: от ул. Станционной д.2с2 до Дмитровского шоссе и на Проектируемом проезде №1564А от Гостиничного проезда д.41к7 до ул. Ботанической.

Кроме того, на участке ул. Гостиничной от Проектируемого проезда №3919 до Проектируемого проезда №1564А будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей.