Соликамск, Пермский край, , 16:19 — REGNUM В Пермском крае по факту избиения и сексуального насилия в соликамской колонии, совершенного в отношении заключенного, возбуждено уголовное дело. Фигурантами стали двое мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему совершенное группой лиц).

По версии следствия, инцидент произошел 22 сентября 2019 года. Двое мужчин 1986 и 1990 годов рождения в жилой секции отряда исправительного учреждения совершили насилие в отношении другого осужденного.

В ближайшее время подозреваемые сменят статус на обвиняемых, а в рамках проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц исправительного учреждения, в компетенцию которых входит обеспечение соблюдения режима отбывания наказания осужденными, подчеркнули в СУ СКР по региону.

Напомним, в интернете обнародовано видео, где запечатлено насилие в отношении осужденного. Основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в соцсети заявил, что осужденные совершали насилие по указанию оперативников. Жертвой насилия стал мужчина, который отказался платить дань и подписывать явки с повинной в том, чего не совершал.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Прикамья: факт неправомерных действий в колонии подтвердился