Воронеж, 26 сентября 2019, 16:10 — REGNUM В Воронеже приостановлены работы по строительству на улице Генерала Лизюкова, 50а, сообщила 26 сентября пресс-служба администрации города. Сейчас власти подбирают застройщику другой участок для строительства.
В администрации города добавили, что никаких коммерческих объектов на данном участке не планируется — площадку отдадут либо под сквер, либо под социальный объект.
Участок со сквером на улице Генерала Лизюкова оказался в собственности частной компании несколько лет назад, здесь планировалось возвести многоэтажку. Местные жители выступили активно против уничтожения зеленой зоны — провели несколько пикетов, встречались с городскими властями.
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