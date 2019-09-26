Воронеж, , 16:10 — REGNUM В Воронеже приостановлены работы по строительству на улице Генерала Лизюкова, 50а, сообщила 26 сентября пресс-служба администрации города. Сейчас власти подбирают застройщику другой участок для строительства.

«Разрешение на строительство было выдано только по решению суда, этому предшествовало противостояние в суде в течение шести лет. По решению губернатора Воронежской области Александра Гусева и по поручению главы города Вадима Кстенина профильные управления администрации продолжили переговорный процесс со строителями. Строительство на Лизюкова, 50а не начато, все подготовительные работы остановлены», — уточнили в мэрии.

«Строительство на Лизюкова, 50а не ведется в настоящее время и вестись и не будет — такая договоренность есть. В будущем территория будет предана в муниципальную собственность», — подчеркнули в мэрии.

В администрации города добавили, что никаких коммерческих объектов на данном участке не планируется — площадку отдадут либо под сквер, либо под социальный объект.

Участок со сквером на улице Генерала Лизюкова оказался в собственности частной компании несколько лет назад, здесь планировалось возвести многоэтажку. Местные жители выступили активно против уничтожения зеленой зоны — провели несколько пикетов, встречались с городскими властями.

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