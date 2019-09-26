Шатура, Московская область, , 16:08 — REGNUM В Подмосковье реорганизуют природный заказник областного значения «Озеро Белое у деревни Дубасово», расположенный в горокруге Шатура. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В результате реорганизации планируется определить четкие границы заказника и дать ему новое название. Необходимость в дополнительном контроле территории ООПТ возникла из-за неконтролируемой рекреации: с весны по осень заказник наводнен туристами и рыбаками, разбивающими палаточные городки и оставляющими много мусора. Также здесь открыт санаторий и центр отдыха. В министерстве напомнили, что в центре ООПТ расположено одно из самых глубоких и чистых озер региона — озеро Белое, в котором произрастает краснокнижное водное растение полушник щетинковый (озерный).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» жители подмосковного Подольска высадили 7,8 тыс. деревьев и кустарников.

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