Пермь, , 16:07 — REGNUM В Перми вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, мужчина, находясь в должности начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии брал взятки. В общей сложности денег и имущества он получил на 150 тыс. рублей.

Суд назначил экс-сотруднику колонии четыре года лишения свободы общего режима, а также штраф в размере 340 тыс. рублей.