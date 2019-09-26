Москва, , 16:06 — REGNUM Басманный районный суд Москвы освободил из-под стражи участника несогласованной акции протеста в столице Алексея Миняйло. Об этом 26 сентября передаёт агентство «Москва».

Районный суд не стал продлевать фигуранту дела о беспорядках меру пресечения. При этом прокуратура и следствие просили применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский суд Москвы 2 августа избрал меру пресечения для участника протестов Алексея Миняйло. Он и ещё несколько человек были задержаны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

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