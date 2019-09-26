Москва, , 16:13 — REGNUM Отопление дано во все социальные учреждения Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, передаёт 26 сентября ТАСС.

При этом обеспечение жилых домов отоплением находится в завершающей стадии. Подача отопления, по словам Бирюкова, рассчитана на пять дней, но в этом году процесс идёт с опережением графика.

«Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир», — сообщил Бирюков.

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