Новотроицк, Оренбургская область, , 15:59 — REGNUM В Оренбургской области Пенсионный фонд суд проиграл суд по взысканию с семьи из трех человек полученных выплат по потере кормильца тогда, как кормилец оказался живым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского районного суда региона.

Иск был адресован двум супругам и их ребенку. В 2009 году мужчину на основании решения суда признали безвестно отсутствующим. Женщина обратилась за господдержкой в Пенсионный фонд. С марта 2009 года по сентябрь 2018 года в пользу ребенка перечислено более 656 тыс. рублей. В 2018 году выяснилось, что мужчина жив и его местонахождение известно. Суд отменил ранее принятое решение о статусе безвестно отсутствующего.

Пенсионный фонд посчитал, что семья получала необоснованно пенсию по случаю потери кормильца, и потребовал вернуть деньги. Между тем судебная инстанция пришла к выводу, что мать и сын получали выплаты на законных основаниях.

«Действующий правопорядок не предусматривает возложение на лицо, которому была выплачена пенсия по случаю потери кормильца, обязанности по возмещению выплаченной пенсии в случае обнаружения места нахождения лица, признанного кормильцем и по случаю отсутствия которого была назначена данная пенсия», — отметили в Адамовском райсуде региона.

Также законом не предусмотрена в таких случаях обязанность лица, ранее признанного безвестно отсутствующим, компенсировать выплаченную за период его отсутствия пенсию.

В удовлетворении заявленных Управлением Пенсионного фонда требований отказано. Решение суда в законную силу не вступило.