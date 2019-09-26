Адвокат четвертого фигуранта по делу о двух драках в Москве Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко раскрыла причины неприезда на суд для поддержки друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Клинцы, Брянская область, , 16:00 — REGNUM «Кокорин уже в Санкт-Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Ну не приехали. С этим уже ничего не сделаешь», — приводит слова Прилипко издание «Брянские новости».

Также адвокат рассказала, что Протасовицкий ждал приезда друзей, однако все прекрасно понимали, что у обоих игроков в настоящее время есть свои проблемы, связанные с футболом.

Отметим, заседание суда об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, ныне отбывающего срок в колонии общего режима за две драки в Москве, было перенесено судом города Клинцы на 1 октября.

Напомним, два других фигуранта дел о двух драках в центре Москвы — футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин — были выпущены 17 сентября условно-досрочно из Белгородской колонии №4.