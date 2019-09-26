Симферополь, 26 сентября 2019, 15:56 — REGNUM Жители Симферополя жалуются на продажу сим-карт, зарегистрированных на других пользователей. О подобных случаях корреспонденту ИА REGNUM сообщила жительница Симферополя.
По её словам, сим-карты стоят в магазине от 300 до 1500 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что до полного обеспечения российского полуострова бесперебойной связью в роуминге повышения цен на услуги мобильной связи для крымчан не будет.
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