Симферополь, , 15:56 — REGNUM Жители Симферополя жалуются на продажу сим-карт, зарегистрированных на других пользователей. О подобных случаях корреспонденту ИА REGNUM сообщила жительница Симферополя.

«Муж купил в центре города в подземном переходе сим-карту «МТС», в магазине. Ему сказали, что она ни на кого не зарегистрирована и её можно оформить на себя в любом их отделении на «материке». Однако позже, когда он уехал из Крыма, ему сказали, что карта зарегистрирована на другого человека и переоформить её невозможно, а «симку» можно просто выкинуть», — уточнила собеседница агентства.

По её словам, сим-карты стоят в магазине от 300 до 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что до полного обеспечения российского полуострова бесперебойной связью в роуминге повышения цен на услуги мобильной связи для крымчан не будет.

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