Кострома, , 15:56 — REGNUM В приюте «Белый Бим» в Костроме закончились места для кошек, — сообщает К1news В реабилитационный центр свозят пострадавших животных со всего региона.

За последние несколько недель к нам поступило больше 10 котят с инфекциями. Учитывая, что мест в карантине у нас ограниченное количество, принять больше животных мы не можем. Мы всегда пытались находить передержку и искать варианты, чтобы освободить места для четвероногих, но в этот раз ситуация серьезней, — говорит директор приюта"Белый Бим» Марина Смирнова.

Сейчас на помощь волонтерам приходят костромичи. Так называемые домашние опекуны на время берут животных. Кормом их обеспечивает приют. В день в центр поступает около полусотни звонков с просьбой приютить четвероногих.

БФ «Белый Бим» в деревне Коряково под Костромой существует с 2017 года. Это не центр передержки, это учреждение, где больные животные получают помощь. Здесь четвероногих пациентов лечат, стерилизуют и подыскивают им новые семьи.