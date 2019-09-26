Майкоп, , 15:57 — REGNUM В Адыгее на сегодняшний день функционируют 121 фельдшерско-акушерский пункт и 25 врачебных амбулаторий. В 2020 году в республике планируется возвести ещё 23 ФАПа. Об этом 26 сентября на заседании правительства Адыгеи заявил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

В ходе заседания было отмечено, что критериям доступности медицинской помощи в Адыгее в настоящее время не соответствует только отдаленный горный поселок Гузерипль. По словам министра, этот вопрос уже решается, и до конца текущего года здесь будет построен новый ФАП.

Рустем Меретуков также рассказал, что уже практически полностью реконструированы фельдшерско-акушерские пункты в ауле Нешукай Теучежского района и хуторе Веселый Шовгеновского района.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил руководителям муниципалитетов в сжатые сроки решить вопросы с выделением земель под строительство ФАПов. Участки, по его словам, должны находиться в доступных местах, с развитой инфраструктурой.