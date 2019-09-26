Владикавказ, , 15:53 — REGNUM Владикавказская молодежная математическая школа прошла в Северной Осетии при поддержке регионального научно-образовательного математического центра Южного федерального университета. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие несколько десятков молодых ученых, аспирантов и магистрантов. Школа состояла из курсов лекций по современным разделам математического анализа, математического моделирования, дифференциальных уравнений и математического образования. Участники также получили возможность представить свои доклады и получить консультации авторитетных специалистов.

Одним из основных результатов молодежной школы является содействие развитию научного потенциала Юга России в области фундаментальной и прикладной математики, укрепление интеграционных связей с российскими и зарубежными коллегами, привлечение талантливой молодежи и воспитание нового поколения исследователей; реализация взаимодействия всех элементов инновационной научно-образовательной модели «школьник — учитель — молодой ученый — профессиональный математик».

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