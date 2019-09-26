Ставрополь, , 15:51 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП, жертвой которого стала 10-летняя девочка. Виновным признан сидевший за рулем автомобиля бывший сотрудник Росгвардии из Карачаево-Черкесии Мурат Т., сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

Автоавария произошла 3 октября 2017 года. Обвиняемый, управляя автомашиной «Лада Приора», наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась.

Водителя признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении, а также лишили его права управлять транспортным средством в течение двух лет.

Как отметили в СКР, во время следствия и на суде Т. Не признал себя виновным и от показаний отказался.