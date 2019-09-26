Кигали, , 15:53 — REGNUM Полиция Руанды задержала двоих человек, подозреваемых в убийстве известного оппозиционного политика Сиридио Дусабумуремьи из партии «Объединенные демократические силы Руанды» (FDU-Inkingi). Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации полиции, убийство Дусабумуремьи было подтверждено во вторник, 24 сентября. В представительстве партии FDU-Inkingi заявили, что убийство было совершено из политических мотивов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дусабумуремьи находился на своей основной работе в столовой медицинского центра района Муханга, когда на него напали неизвестные.

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