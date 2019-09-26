Москва, , 15:44 — REGNUM 6 октября 2019 года на площадках 18 столичных вузов пройдет отборочный этап самого престижного мирового чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) под названием Moscow Programming Contest. Таким образом, Московский регион включится в череду квалификационных раундов сезона ICPC 2019−2020. Ожидается, что в соревновании примут участие более 1,5 тысяч человек.

Организаторами Moscow Programming Contest выступают Центр развития ИТ-образования Московского физико-технического института, МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, при генеральном партнерстве Райффайзенбанка, поддержке цифрового партнера МегаФона, традиционного партнера — компании «Яндекс» и компании Huawei.

Каждый вуз может представить на отборочном этапе по несколько студенческих команд, в каждой из которых должно быть по три студента. Участники команд должны быть не старше 24 лет или начать учебу в вузе не раньше 2014 года. Квалификация будет проходить в МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ, МИСиС, МИЭТ, а также в других столичных вузах, колледжах и техникумах, которые до конца сентября подадут заявку организаторам и откроют соревновательную площадку. Квалификационный тур Moscow Programming Contest пройдет одновременно со Всероссийской командной олимпиадой школьников по программированию.

Из более чем 400 команд, участвующих в 1/8 финала, в четвертьфинал ICPC попадут лишь 90. Четвертьфинальные состязания состоятся 26 октября на площадке Music Media Dome. Их победители получат право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Finals), где соревнуются команды из России и стран СНГ, а после и в суперфинале, который в 2020 году примет Москва.

Напомним, что в отборочном туре Moscow Programming Contest принял участие 1,081 студент, что стало результатом, вошедшим в Книгу рекордов России как самое массовое студенческое соревнование по спортивному программированию. Соревнования в Москве будут проводиться по правилам чемпионата мира ICPC на платформе Яндекс. Контест, участники должны знать один из таких языков программирования как C, C++, Java, Python или Kotlin. Для решения задач команде будет предоставлен компьютер под управлением операционных систем Linux или Windows и пять часов. Задания отборочного этапа будут на русском языке, а четвертьфинала — только на английском, при этом студентам разрешат пользоваться англо-русским словарем. Участие в чемпионате бесплатное, при этом команды, не удовлетворяющие правилам чемпионата и не из московского региона, могут зарегистрироваться для внеконкурсного зачёта.