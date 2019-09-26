Москва, , 15:41 — REGNUM В воскресенье, 29 сентября, движение автомобилей по некоторым участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой будет ограничено. Об этом 26 сентября сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter.

Ограничение движения связано с проведением митинга в поддержку фигурантов «московского дела».

https://twitter.com/gucodd/status/1177164636468256768

Полностью перекроют движение с 08:00 до 19:00 29 сентября на следующих участках: на ул. Маши Порываевой — от ул. Каланчевской до пер. Докучаева, на проспекте Академика Сахарова — от пер. Докучаева до ул. Садово-Спасской.

В районе проспекта Академика Сахарова, д. 9 с 06:00 до 08:00 будет действовать ограничение на 1 полосу в каждом направлении.