Ахтубинск, Астраханская область, , 15:40 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Ахтубинских районных электрических сетей филиала «Астраханьэнерго», подозреваемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, подозреваемый потребовал от главы крестьянско-фермерского хозяйства 100 тысяч рублей, чтобы не проводить у него проверку трансформаторной подстанции. В противном случае он пригрозил фермеру отключением электричества. Пострадавшему пришлось перечислить деньги на банковский счет.

Также с февраля по июнь 2019 года подозреваемый требовал от главы КФХ каждый месяц платить ему от 15 до 50 тысяч рублей «за покровительство», чтобы избежать проверок. За это время он получил ещё 125 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.