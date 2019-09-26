Анкара, , 15:43 — REGNUM Власти Турции приступили к контртеррористической операции на северо-востоке страны, об это 26 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Рейды против повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК) пройдут сразу в нескольких провинциях страны, в них примут участие порядка 1 тыс. 125 человек.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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