Элиста, , 15:40 — REGNUM 2,5 млн рублей было похищено при проведении благоустройства дворовых территорий в столице Республики Калмыкия городе Элисте, сообщается 26 сентября на сайте Генеральной прокуратуры. Хищение было выявлено при проведении прокурорской проверки.

Работы по благоустройству проводились ООО «Кристалл Строй» в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядчик составил несоответствующие акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, в которых отражал недостоверные сведения. Стоимость работ была существенно завышена. В результате было похищено свыше 2,5 млн. рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Материалы проверки направлены в следственные органы, в отношении директора компании-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве — в крупном и особо крупном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орловской области следственные органы задержали бывшего директора строительной компании по подозрению в мошенничестве на 80 млн рублей.