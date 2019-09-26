Москва, , 15:35 — REGNUM Пассажирам самолёта Boeing, следовавшего чартерным рейсом из вьетнамского города Камрань и совершившего жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, будет выплачена компенсация в размере 100 тыс. рублей в счёт возмещения причиненного вреда, в том числе морального. Такое решение приняло руководство авиакомпании Azur Air.

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Уточняется, что расчёт страховой выплаты будет производиться в соответствии с федеральным законодательством о страховании, пишет ТАСС. Информация о порядке получения страховых компенсаций будет направлена каждому пассажиру индивидуально. Ответственность авиакомпании Azur Air застрахована в СПАО «Ингосстрах».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула у самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, прибывшего из города Камрань (Вьетнам), при посадке загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам. Всего пострадали более 50 человек. Большинство из них получило незначительнее травмы и ушибы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)

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