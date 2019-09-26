Уфа, , 15:36 — REGNUM Команда приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ вошла в пятерку лучших команд страны на XVII чемпионате по служебно-прикладному виду спорта «Многоборье спасателей МЧС России». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

В соревнованиях приняли участие 19 команд из разных регионов страны.

Отмечается, что команды были сформированы из профессиональных спасателей России. В чемпионате участвовала команда из Белоруссии.

На протяжении 12 дней сотрудники МЧС проходили испытания в поисково-спасательных работах в условиях природной среды, чрезвычайных ситуаций техногенного характера и на воде. Кроме этого, спасатели мерились силой, выполняя силовые упражнения на перекладине и беге в кроссе-эстафете на 3 км.

В итоге сборная команда приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России заняла 4-е место в чемпионате.

Напомним, что 3 недели назад эта команда стала победителем на XX чемпионате по многоборью спасателей МЧС России в Москве.