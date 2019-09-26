Майкоп, , 15:32 — REGNUM Власти Адыгеи передали школам Сочи, Лазаревского, Туапсинского и Успенского районов Краснодарского края порядка 1,5 тыс. учебников по адыгейскому языку. Пособия также получили руководители отделений «Адыгэ Хасэ» на Кубани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Сегодня, 26 сентября, глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с директорами и учителями школ Краснодарского края, где преподают адыгейский язык. В ходе нее руководитель региона отметил, что власти Адыгеи создают необходимые условия для обучения адыгейскому языку всех желающих.

Политик также рассказал, что на базе Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований создан проектный офис, который призван сформировать и организовать комплексный подход к сохранению и изучению языка. Перед новой структурой, по его словам, поставлена задача по разработке и изданию новых программ, учебных пособий по родному языку и литературе.

Напомним, поручение закупить и передать школам Краснодарского края специальную учебную литературу было дано Кумпиловым министерству образования и науки республики по итогам заседания света по адыгейскому языку.

Читайте также: В Адыгее создали проектный офис по сохранению адыгейского языка