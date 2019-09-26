Ташкент, , 15:22 — REGNUM Более 50 человек с признаками пищевого отравления обратились за медицинской помощью в Чустском районе Наманганской области Узбекистана, сообщает 26 сентября издание UPL.

Отмечается, что все потерпевшие были гостями на свадьбе, которая прошла 22 сентября. После оказания помощи большинство пациентов были отпущены домой. По состоянию на 25 сентября в больнице оставались 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Самарканде семь человек обратились в областную инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Все потерпевшие оказались гостями свадьбы.

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