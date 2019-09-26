Москва, , 15:11 — REGNUM Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский назвал экс-президента Франции Жака Ширака человеком, который питал искреннюю любовь к русской литературе. Об этом он заяявил 26 сентября, выражая соболезнования в связи с кончиной Ширака.

«Жак Ширак запомнился ярким человеком», — отметил Сеславинский и подчеркнул, что экс-президент лично трудился над переводом «Евгения Онегина» на французский язык.

Кроме того, он вспомнил, как в марте 2005 года в Елисейском дворце Жак Ширак и президент РФ Владимир Путин очень тепло принимали делегацию российских писателей во время проведения Парижского книжного салона.

Напомним, что бывший президент ФранцииЖак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

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