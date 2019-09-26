Самара, , 15:01 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским двухдневным визитом в Самарскую область. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики администрации областного губернатора.

Его встретили полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

«Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю — долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона», — отметил Дмитрий Азаров.

По его словам, он придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в регионе.

Напомним, что патриарх Кирилл возглавит служение всенощного бдения в Спасо-Преображенском соборе. Кроме этого, совершит в Самаре великое освящение Софийского собора и возглавит Божественную литургию.

Жители Самарской области смогут увидеть богослужения с участием Святейшего Патриарха в прямом эфире телеканалов «Губерния» и «ВАЗ-ТВ», а также на выносных экранах, которые установлены в непосредственной близости от мест проведения богослужений.