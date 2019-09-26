Москва, , 14:58 — REGNUM В начале октября температура в Москве будет колебаться в районе 15−16 градусов тепла, возрастёт вероятность дождей. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Росгидрометцентра.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В конце сентября — начале октября в Москву придёт циклон, в связи с чем температура воздуха повысится примерно до 15 градусов и увеличится вероятность дождей.

В четверг, 26 сентября, воздух в Москве прогреется до 12 градусов, осадки не ожидаются. 27 сентября днём возможен небольшой дождь, температура будет колебаться в районе 9−11 градусов тепла. В субботу москвичей ожидают 10−12 градусов выше нуля без осадков, а в воскресенье — небольшие дожди и 11−14 градусов.