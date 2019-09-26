Ереван, , 14:56 — REGNUM Функция обеспечения питания, предоставляемая лицам, лишенным свободы, будет передана частному сектору. Об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью министерства юстиции Армении.

«Придавая важность беспрепятственной реализации прав лиц, лишенных свободы, Министерство юстиции Республики Армения и уголовно-исполнительная служба предпринимают последовательные меры с целью улучшения условий содержания лиц, лишенных свободы, и повышения качества их обслуживания», — говорится в сообщении.

С целью обеспечения эффективных механизмов хозяйствования в уголовно-исполнительных учреждениях, существенного повышения качества питания и во избежание коррупционных рисков, связанных с государственными закупками, на основе имеющегося международного опыта и опыта Вооруженных сил Республики Армения, в короткие сроки предусматривается делегировать частному сектору функцию обеспечения продуктами питания, предоставляемым лишенным свободы. Это означает, что внедряется новая и эффективная система подготовки, доставки и предоставления пищи в уголовно-исполнительных учреждениях высококвалифицированными поварами.

С этой целью в ближайшее время, с 15 октября 2019 года, в уголовно-исполнительных учреждениях «Армавир» и «Нубарашен» будет осуществлена пробная программа продолжительностью 70 дней.

В случае успеха программы перспективным считается внедрение той же системы и в другие уголовно-исполнительные учреждения.